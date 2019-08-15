１６日は九州新幹線など通常運行　台風１０号

(2019/08/15 18:57)

台風１０号の影響で１５日に運休が相次いだ鹿児島県内の主な交通機関は１６日、通常運行を再開する見込みとなった。九州新幹線の博多－鹿児島中央やＪＲ九州の在来線、計画運休した山陽新幹線の新大阪－小倉はいずれも始発から通常運転の予定。海の便は、種子屋久高速船が始発便から運航する。奄美航路は通常便に加え、臨時便として「フェリーあけぼの」が１６日午前１１時、「クイーンコーラルプラス」が同日午後８時半、「フェリーきかい」が１７日午後５時半にそれぞれ鹿児島を出港する。