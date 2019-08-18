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島津屋形前 紅白キツネ舞う　加治木太鼓踊り

(2019/08/18 06:30)
隊列の間を動き回る紅白２人のキツネ役＝姶良市加治木の仮屋馬場通り
　姶良市加治木の市街地や神社で１６日、加治木太鼓踊りがあった。今年没後４００年を迎えた島津義弘ゆかりの踊り。晩年を過ごした島津屋形跡前の仮屋馬場通りでは、４保存会が披露。太鼓踊りに付随して伝わる吉左右（きそ）踊りもあり、紅白２人のキツネ役が滑稽なしぐさで跳びはねた。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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