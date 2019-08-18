島津屋形前 紅白キツネ舞う 加治木太鼓踊り
(2019/08/18 06:30)
姶良市加治木の市街地や神社で１６日、加治木太鼓踊りがあった。今年没後４００年を迎えた島津義弘ゆかりの踊り。晩年を過ごした島津屋形跡前の仮屋馬場通りでは、４保存会が披露。太鼓踊りに付随して伝わる吉左右（きそ）踊りもあり、紅白２人のキツネ役が滑稽なしぐさで跳びはねた。
隊列の間を動き回る紅白２人のキツネ役＝姶良市加治木の仮屋馬場通り
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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