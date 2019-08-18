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国体へ 自転車競技場トラック完成　南大隅町根占

(2019/08/18 13:00)
試走する選手や愛好家ら＝南大隅町根占川南
　２０２０年鹿児島国体に向けて整備中の県根占自転車競技場（南大隅町根占川南）のトラックが完成し、現地で１７日、記念式典があった。地元の選手や愛好家らが走り初めして、真新しいコースの感触を確かめた。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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