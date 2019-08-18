国体へ 自転車競技場トラック完成　南大隅町根占

(2019/08/18 13:00)

試走する選手や愛好家ら＝南大隅町根占川南

２０２０年鹿児島国体に向けて整備中の県根占自転車競技場（南大隅町根占川南）のトラックが完成し、現地で１７日、記念式典があった。地元の選手や愛好家らが走り初めして、真新しいコースの感触を確かめた。