改元を祝う田んぼアート見頃　南九州・川辺

(2019/08/18 22:00)

「ありがとう平成」などの図柄が浮かび上がる田んぼアート＝南九州市川辺町田部田

南九州市川辺町田部田で、色の違う稲で図柄を表現する「田んぼアート」が見頃を迎えた。今年のテーマは改元。約４０アールの田んぼに、天皇、皇后両陛下と上皇さま、上皇后さまの４人の似顔絵、「ありがとう平成」「栄えあれ令和」の文字などが浮かび上がっている。場所は国道２２５号田部田交差点近く。のぼり旗が出ている。見頃は８月いっぱいで、悪天候時を除きおおむね午前７時～午後９時に見学用やぐらを開ける。夜間はライトアップもする。