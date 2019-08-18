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改元を祝う田んぼアート見頃　南九州・川辺

(2019/08/18 22:00)
「ありがとう平成」などの図柄が浮かび上がる田んぼアート＝南九州市川辺町田部田
　南九州市川辺町田部田で、色の違う稲で図柄を表現する「田んぼアート」が見頃を迎えた。今年のテーマは改元。約４０アールの田んぼに、天皇、皇后両陛下と上皇さま、上皇后さまの４人の似顔絵、「ありがとう平成」「栄えあれ令和」の文字などが浮かび上がっている。
　場所は国道２２５号田部田交差点近く。のぼり旗が出ている。見頃は８月いっぱいで、悪天候時を除きおおむね午前７時～午後９時に見学用やぐらを開ける。夜間はライトアップもする。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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