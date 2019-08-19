一部白骨化した遺体、鹿児島市の山中で発見
(2019/08/19 19:20)
- 一部白骨化した遺体、鹿児島市の山中で発見 (08/19 19:20)
- 鹿児島県職員試験“広き門”「売り手市場」で受験者減 (08/19 13:00)
- 徳田さん（名山小６年）ら表彰 南日本ジュニアピアノコンクール (08/19 06:30)
- 姶良の文化財ガイドブック 歴史ボランティアが協力し編集 (08/18 23:00)
- 改元を祝う田んぼアート見頃 南九州・川辺 (08/18 22:00)
- 伊佐ヒノキの廃材で酒器製作 森林資源の魅力発信 協力隊の金山さん (08/18 20:00)
- 国体へ 自転車競技場トラック完成 南大隅町根占 (08/18 13:00)
- 島津屋形前 紅白キツネ舞う 加治木太鼓踊り (08/18 06:30)
- ふるさと納税返礼 トロ箱ギター初送付 阿久根市 (08/17 23:00)
- ＪＯＣ杯マウンテンバイクＵ１８優勝 南大隅高１年瀬戸口さん (08/17 22:00)
- 鹿児島Ｕ 愛媛に４－２ (08/17 21:00)
- 大恐竜展３万人達成 黎明館 (08/17 16:29)
- 鹿児島県内就職求め３３６人 鹿児島市で企業説明会 (08/17 13:00)
- 台風一過、帰省客Ｕターンで混雑 鹿児島中央駅や空港 (08/17 06:30)
- 盆明け 焼酎仕込み本格化 南さつま・杜氏の里 (08/16 23:00)
- 「はんぎり出し」で精進落とし 霧島市国分 (08/16 22:00)
- 「想夫恋」しめやかに 薩摩川内市 (08/16 20:00)
- 身近な自然に親しんで 住民が「愛する会」結成 曽於・大隅北 (08/16 13:00)
- 夜空焦がす「柱松」の火花 姶良・北山でお盆行事 (08/16 06:30)
- 徳之島・亀津小の豊田君、わんぱく相撲５年生の部で横綱に (08/15 23:00)
- 旧公民館を武者体験観光施設へ 住民ら集い改修イベント 日吉・吉利 (08/15 22:00)
- 五輪秘話や若手育成語る 薩摩川内で女子バレー・竹下さんら (08/15 20:00)
- １６日は九州新幹線など通常運行 台風１０号 (08/15 18:57)
- 垂水フェリーが運航再開 台風１０号 (08/15 15:19)
- 星ケ峯に地域包括支援センター 鹿児島市内１９カ所目 (08/15 13:00)
- 桜島フェリー、運航再開 台風１０号 (08/15 10:53)
- 台風10号 鹿児島県内の交通機関、運休相次ぐ (08/15 10:19)
- 鹿児島県内 暴風域抜ける 台風１０号 (08/15 08:57)
- 小中学生ら模擬刑事裁判に挑戦 鹿児島地裁 (08/15 06:30)
- 唄者の美声響く 錦江町で夏まつり (08/14 23:00)