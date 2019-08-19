TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

一部白骨化した遺体、鹿児島市の山中で発見

(2019/08/19 19:42)
南日本新聞ニュース
　１９日午後４時２５分ごろ、鹿児島市吉野町の山中で、一部が白骨化した身元不明遺体が見つかった。遺体に埋められた痕があり、鹿児島中央署は死体遺棄の疑いで捜査している。現場は尚古集成館の近く。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ