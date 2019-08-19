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鹿児島中央駅前で部活動発表 　高校生が総文祭ＰＲ

(2019/08/19 23:00)
書道パフォーマンスを披露する松陽高校書道部員＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅前アミュ広場
　鹿児島県内の高校生の文化部活動を発表するイベントが１９日、鹿児島市のアミュ広場であった。書道や合唱を披露して、２０２３年に鹿児島県で開かれる「全国高校総合文化祭」（総文祭）への機運を高めた。
　県高校文化連盟が主催し、１０月に鹿屋市である県高校総合文化祭交流フェスタもＰＲした。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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