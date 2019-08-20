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姶良の観光情報発信　帖佐駅前に案内所開設

(2019/08/20 06:30)
ＪＲ帖佐駅近くに開設された姶良市観光案内所＝同市東餅田
　姶良市観光協会の観光案内所がＪＲ帖佐駅前に設置され、１９日、開所式があった。市役所内の事務所を移転した。休憩所や特産品販売コーナーも備え、情報発信の拠点として期待されている。
　開所式には行政関係者ら約４０人が参加した。市観光協会の柳鶴勉会長（７０）は「まず姶良を知ってほしい。関係機関と連携し、もっと盛り上げたい」と話した。２０日から営業を始める。午前８時半～午後５時半、月曜日と年末年始を除き営業。電話0995(67)6052
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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