TOP鹿児島のニュース スポーツ インターハイ

全国総体 水球　鹿児島南が８年ぶり優勝

(2019/08/20 11:29)
南日本新聞ニュース
　２０１９年度全国高校総合体育大会（南部九州総体）は２０日、沖縄県などであり、水球の鹿児島南が鳥羽（京都）を１５－１１で下し、８年ぶり２度目の優勝を果たした。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ