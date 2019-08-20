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249キロカボチャ登場　日本一目指し阿久根で県大会

(2019/08/20 23:00)
巨大カボチャが並ぶ会場＝阿久根市の脇本地区公民館
　日本一どでカボチャコンクール鹿児島県大会が18日、阿久根市の脇本地区公民館であった。会場にはオレンジや白、緑色の大玉カボチャがずらりと並び、来場者を楽しませた。
　重量一般の部では歴代３位にあたる249.4キロのカボチャを出品した出水市高尾野の農業、清藤尚隆さん（82）が優勝。小学生の部は田渕啓太君（脇本小３年）が56.8キロで優勝した。清藤さんは初出品。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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