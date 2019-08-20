249キロカボチャ登場　日本一目指し阿久根で県大会

(2019/08/20 23:00)

巨大カボチャが並ぶ会場＝阿久根市の脇本地区公民館

日本一どでカボチャコンクール鹿児島県大会が18日、阿久根市の脇本地区公民館であった。会場にはオレンジや白、緑色の大玉カボチャがずらりと並び、来場者を楽しませた。重量一般の部では歴代３位にあたる249.4キロのカボチャを出品した出水市高尾野の農業、清藤尚隆さん（82）が優勝。小学生の部は田渕啓太君（脇本小３年）が56.8キロで優勝した。清藤さんは初出品。