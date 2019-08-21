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枕崎の魚“交流大使”として稚内へ　小中生展示用に採集

(2019/08/21 20:00)
稚内での展示用に潮だまりで魚を捕る参加者＝枕崎市恵比須町の台場公園海岸
　枕崎市沿岸で見られる魚を、友好都市・北海道稚内市の水族館に展示してもらおうと、潮だまりで魚を取るイベントが１８日、枕崎市の台場公園海岸であった。参加者は網の使い方に四苦八苦しながら、交流の大使役となる魚を採集した。
　昆布とカツオにちなみ、稚内市と交流を進めるコンカツプロジェクト協議会が初開催し、鹿児島水圏生物博物館（岩坪洸樹代表理事）が実施。枕崎市内の小中学生１７人と、サポート役の鹿児島水産高校生１０人が参加した。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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