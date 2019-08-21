枕崎の魚“交流大使”として稚内へ　小中生展示用に採集

(2019/08/21 20:00)

稚内での展示用に潮だまりで魚を捕る参加者＝枕崎市恵比須町の台場公園海岸

枕崎市沿岸で見られる魚を、友好都市・北海道稚内市の水族館に展示してもらおうと、潮だまりで魚を取るイベントが１８日、枕崎市の台場公園海岸であった。参加者は網の使い方に四苦八苦しながら、交流の大使役となる魚を採集した。昆布とカツオにちなみ、稚内市と交流を進めるコンカツプロジェクト協議会が初開催し、鹿児島水圏生物博物館（岩坪洸樹代表理事）が実施。枕崎市内の小中学生１７人と、サポート役の鹿児島水産高校生１０人が参加した。