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江戸時代の郷士屋敷「藤田家住宅」 ２４日公開　薩摩川内市入来

(2019/08/22 20:00)
一般公開に向け、清掃する関係者＝薩摩川内市入来の藤田家住宅
　江戸時代の郷士屋敷の様式を残す薩摩川内市入来町浦之名の「藤田家住宅」が２４日、初めて一般公開される。住宅の保存や地域活性化に取り組むＮＰＯ法人「古（いにしえ）を究め隊・活かし隊プロジェクト　イン入来」の主催で無料。
　午前１０時から午後４時。県道４２号日之丸交差点を藺牟田、加治木方面に直進、約２００メートル付近を左折して進むと、すぐ見えてくる。問い合わせは同隊の中俣さん＝0996(22)0694
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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