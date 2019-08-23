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地方人材確保策 国に５項目提言へ　１３県知事、鹿児島市で会合

(2019/08/23 06:30)
１３県知事のネットワーク会合であいさつする三反園訓鹿児島県知事＝鹿児島市の城山ホテル鹿児島
　人口減少問題で連携する鹿児島など１３県の知事でつくる「自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネットワーク」は２２日、鹿児島市で会合を開いた。人材確保・育成をテーマに意見交換し、地方大学の定員拡大や企業の地方移転促進など国への提言５項目を決めた。
　ネットワークは２０１０年に設立し、鹿児島での会合は初めて。８県の知事や副知事が参加し、各県の取り組みを報告した。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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