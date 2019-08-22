TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然

柿色付き 鹿児島に秋の気配　２３日は処暑

(2019/08/22 23:00)
秋の気配が漂う山あいで、色付き始めた柿の実＝伊佐市大口小木原
　２３日は二十四節気の「処暑」。暑さが和らぐ頃とされる。各地で真夏日となった鹿児島県内にも２２日、個人農園の柿の実が色付き、秋の気配が漂い始めた。
（記事全文は２３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ