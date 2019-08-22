柿色付き 鹿児島に秋の気配 ２３日は処暑
(2019/08/22 23:00)
２３日は二十四節気の「処暑」。暑さが和らぐ頃とされる。各地で真夏日となった鹿児島県内にも２２日、個人農園の柿の実が色付き、秋の気配が漂い始めた。
秋の気配が漂う山あいで、色付き始めた柿の実＝伊佐市大口小木原
（記事全文は２３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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