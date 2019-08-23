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伊佐米でサイダー 自然な甘み　３飲食店が提供

(2019/08/23 20:00)
伊佐米を原料にした米あめ（右側）で作る「イサイダー」＝伊佐市の「さつまや食堂」
　伊佐市の飲食店３店（移動販売含む）が共同で、伊佐米を使ったご当地サイダーを作り、各店で提供を始めた。その名も「イサイダー」。爽やかなのどごしと自然な甘みが特長だ。県内一の米どころを炭酸飲料でＰＲしようと趣旨に賛同する飲食店を募集している。
　３店は「コンテナビレッジ２６８」「さつまや食堂」「ＩＳＡＬＩＡＮ　ＰＩＺＺＡ　ＭＡＳＳＵ」。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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