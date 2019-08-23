伊佐米でサイダー 自然な甘み　３飲食店が提供

(2019/08/23 20:00)

伊佐米を原料にした米あめ（右側）で作る「イサイダー」＝伊佐市の「さつまや食堂」

伊佐市の飲食店３店（移動販売含む）が共同で、伊佐米を使ったご当地サイダーを作り、各店で提供を始めた。その名も「イサイダー」。爽やかなのどごしと自然な甘みが特長だ。県内一の米どころを炭酸飲料でＰＲしようと趣旨に賛同する飲食店を募集している。３店は「コンテナビレッジ２６８」「さつまや食堂」「ＩＳＡＬＩＡＮ ＰＩＺＺＡ ＭＡＳＳＵ」。