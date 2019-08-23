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好天祈り準備に汗 ２４日サマーナイト花火　鹿児島港本港区

(2019/08/23 22:00)
沖堤防で一尺玉花火を打ち上げる筒の準備をする花火師ら＝鹿児島港本港区
　第１９回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（２４日午後７時半～８時４０分、実行委員会主催）を翌日に控えた２３日、会場となる鹿児島市の鹿児島港本港区では、花火筒の設置や会場設営など準備が進められた。当日は雨の予報があり、関係者は好天を祈りながら作業した。
　鹿児島地方気象台によると、打ち上げ時間帯の降水確率は５０％。開催するかどうか、最終判断は午前７時半ごろ、市ホームページに掲載される。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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