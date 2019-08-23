好天祈り準備に汗 ２４日サマーナイト花火　鹿児島港本港区

(2019/08/23 22:00)

沖堤防で一尺玉花火を打ち上げる筒の準備をする花火師ら＝鹿児島港本港区

第１９回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（２４日午後７時半～８時４０分、実行委員会主催）を翌日に控えた２３日、会場となる鹿児島市の鹿児島港本港区では、花火筒の設置や会場設営など準備が進められた。当日は雨の予報があり、関係者は好天を祈りながら作業した。鹿児島地方気象台によると、打ち上げ時間帯の降水確率は５０％。開催するかどうか、最終判断は午前７時半ごろ、市ホームページに掲載される。