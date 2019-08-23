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プロ人材求め２４社参加　鹿児島県戦略拠点相談会

(2019/08/23 23:00)
経営者と人材紹介会社が話し合う求人相談会＝鹿児島市のホテルパレスイン鹿児島
　企業とプロ人材のマッチングを図る「鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点」（鹿児島市）は２３日、市内のホテルで求人相談会を開いた。２０１６年１月の設立から計８５人の雇用が成立。相談会は６回目で、人材紹介業者１４社の１９ブースに、県内２４社の採用担当が訪れた。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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