桜島ガンガゼ漁 隠れた特産品

(2019/08/24 13:00)

引き揚げられるかごいっぱいのガンガゼ＝鹿児島市黒神町沖

鹿児島市の桜島沿岸ではほぼ１年中、ウニの仲間、ガンガゼの漁が行われている。海藻を食い荒らす厄介者の身は、磯の香りが漂う島の隠れた特産品。漁は藻場や漁場の保護にも一役買っている。東桜島漁協の磯辺昭信組合長（６６）は、ガンガゼ漁を始めて３０年余り。ナマコ漁の１～３月以外はガンガゼを採る。現在は三男昭之さん（３５）が潜水器具を背負い、直径４０センチ、高さ６０センチのステンレス製のかごを手に潜る。