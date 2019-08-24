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桜島ガンガゼ漁 隠れた特産品

(2019/08/24 13:00)
引き揚げられるかごいっぱいのガンガゼ＝鹿児島市黒神町沖
　鹿児島市の桜島沿岸ではほぼ１年中、ウニの仲間、ガンガゼの漁が行われている。海藻を食い荒らす厄介者の身は、磯の香りが漂う島の隠れた特産品。漁は藻場や漁場の保護にも一役買っている。
　東桜島漁協の磯辺昭信組合長（６６）は、ガンガゼ漁を始めて３０年余り。ナマコ漁の１～３月以外はガンガゼを採る。現在は三男昭之さん（３５）が潜水器具を背負い、直径４０センチ、高さ６０センチのステンレス製のかごを手に潜る。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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