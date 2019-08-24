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奄美世界遺産推進へ民間が共同体

(2019/08/24 06:30)
共同体の発足をＰＲするＪＡＣ、ＪＡＬ、ＮＴＴドコモの関係者＝奄美市名瀬
　「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録に向け、民間レベルで機運を盛り上げようと、日本航空（ＪＡＬ）、日本エアコミューター（ＪＡＣ）、ＮＴＴドコモの３社は２３日、世界自然遺産推進共同体を発足すると発表した。県内４０の企業・団体が加盟し、環境保全や啓発活動などに連携して取り組む。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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