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鹿児島Ｕ　横浜ＦＣに１－５

(2019/08/24 20:10)
ドリブルで駆け上がるＭＦ牛之浜＝ニッパツ三ッ沢球技場
　サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２４日、神奈川県のニッパツ三ツ沢球技場で横浜ＦＣと対戦し、１－５で敗れた。
　前半１７分、２４分、３４分と立て続けに失点。３９分にルカオが１点をかえすのが精いっぱいだった。後半も２失点し、大差で敗れた。
　鹿児島Ｕの次戦は３１日、石川県西部緑地公園陸上競技場で金沢と戦う。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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