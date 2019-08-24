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新時代の大輪鮮やか　錦江湾サマーナイト花火

(2019/08/24 23:00)
鹿児島湾と夜空を華やかに彩る二尺玉＝鹿児島市本港新町
　第１９回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（実行委員会主催）が２４日夜、鹿児島市の鹿児島港本港区であった。約１４万人（主催者発表）が訪れ、夜空に輝く花火約１万５０００発を楽しんだ。
　令和の新時代を祝う２尺玉の大輪で幕開け。九州各地の花火師たちの競演や、市制１３０周年の節目にちなんだ１尺玉１３０連発に、会場からは大きな歓声と拍手が上がった。
（記事全文は２５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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