新時代の大輪鮮やか　錦江湾サマーナイト花火

(2019/08/24 23:00)

鹿児島湾と夜空を華やかに彩る二尺玉＝鹿児島市本港新町

第１９回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会（実行委員会主催）が２４日夜、鹿児島市の鹿児島港本港区であった。約１４万人（主催者発表）が訪れ、夜空に輝く花火約１万５０００発を楽しんだ。令和の新時代を祝う２尺玉の大輪で幕開け。九州各地の花火師たちの競演や、市制１３０周年の節目にちなんだ１尺玉１３０連発に、会場からは大きな歓声と拍手が上がった。