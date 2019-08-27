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津波避難タワー使い住民ら初訓練　内之浦

(2019/08/27 20:00)
手すりをつかみながらゆっくり階段を上っていく高齢者＝肝付町南方
　肝付町は２５日、内之浦地区で、今年３月に完成した避難タワーを使った津波避難訓練を初めて行った。南海トラフ地震で震度６弱の揺れを観測、約５０分後に８メートル超の津波が来たとの想定。住民らは避難経路や所要時間などを確認した。
　肝付町南方にあるタワーは、鉄筋コンクリート造りの地上３階建てで、最上階の高さは１３．１５メートル。６６０人程度を収容できる。訓練では、周辺７振興会の１１０人が徒歩でタワーを目指した。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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