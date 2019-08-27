津波避難タワー使い住民ら初訓練　内之浦

(2019/08/27 20:00)

手すりをつかみながらゆっくり階段を上っていく高齢者＝肝付町南方

肝付町は２５日、内之浦地区で、今年３月に完成した避難タワーを使った津波避難訓練を初めて行った。南海トラフ地震で震度６弱の揺れを観測、約５０分後に８メートル超の津波が来たとの想定。住民らは避難経路や所要時間などを確認した。肝付町南方にあるタワーは、鉄筋コンクリート造りの地上３階建てで、最上階の高さは１３．１５メートル。６６０人程度を収容できる。訓練では、周辺７振興会の１１０人が徒歩でタワーを目指した。