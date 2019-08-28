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屋比久サウンド 天に届け　教え子ら追悼コンサート　２９日宝山ホール

(2019/08/28 06:30)
鹿児島情報高校吹奏楽部を指導する屋比久勲さん＝２００９年１月撮影
　鹿児島情報高校など県内外の中学・高校の吹奏楽部を通算３０回以上全国大会に導き、「吹奏楽の神様」と慕われた故・屋比久勲さんを追悼するコンサートが２９日、鹿児島市の宝山ホールで開かれる。教え子や感銘を受けた指導者が指揮する県内の団体などの約５００人が参加。実行委員会は「美しく温かい“屋比久サウンド”を今も追求している。天まで届けたい」としている。
　午後２時開演。入場料１０００円。チケットは十字屋ＣＲＯＳＳなどで発売。坂下さん＝090(2509)6097
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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