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矢旗揺らし豪快 伊作太鼓踊り　日置市吹上

(2019/08/28 22:00)
大きな矢旗を揺らし、勇壮に舞う踊り手＝日置市吹上の南方神社
　日置市吹上に伝わる伊作太鼓踊り（県無形民俗文化財）が２８日、南方神社に奉納された。踊り手たちは、高さ約２メートルの矢旗を豪快に揺らしながら、太鼓を打ち鳴らした。
　保存会は同日、吹上一帯を回って踊りを披露した。２９日も各地で披露する予定。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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