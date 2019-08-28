矢旗揺らし豪快 伊作太鼓踊り　日置市吹上

(2019/08/28 22:00)

大きな矢旗を揺らし、勇壮に舞う踊り手＝日置市吹上の南方神社

日置市吹上に伝わる伊作太鼓踊り（県無形民俗文化財）が２８日、南方神社に奉納された。踊り手たちは、高さ約２メートルの矢旗を豪快に揺らしながら、太鼓を打ち鳴らした。保存会は同日、吹上一帯を回って踊りを披露した。２９日も各地で披露する予定。