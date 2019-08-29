渋滞緩和へパークアンドライド試行　鹿児島市南部

(2019/08/29 06:30)

国土交通省や鹿児島県は１１月１日から３カ月間、商業施設オプシアミスミ（鹿児島市宇宿２丁目）の駐車場を活用し、マイカーと公共交通機関を乗り継ぐ「パークアンドライド」を試行する。市南部の交通渋滞緩和が狙い。９月上旬に専用ホームページを作り、谷山方面から中心部に向かうマイカー通勤者５０人をモニターとして募集する。