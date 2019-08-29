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渋滞緩和へパークアンドライド試行　鹿児島市南部

(2019/08/29 06:30)
　国土交通省や鹿児島県は１１月１日から３カ月間、商業施設オプシアミスミ（鹿児島市宇宿２丁目）の駐車場を活用し、マイカーと公共交通機関を乗り継ぐ「パークアンドライド」を試行する。市南部の交通渋滞緩和が狙い。
　９月上旬に専用ホームページを作り、谷山方面から中心部に向かうマイカー通勤者５０人をモニターとして募集する。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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