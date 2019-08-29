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拡大桜島ジオパーク 審査始まる　

(2019/08/29 13:00)
なぎさミュージアム周辺の海岸や松を視察する日本ジオパーク委員会のメンバーら＝姶良市平松
　鹿児島、姶良、垂水の３市に広げたエリアで申請した「桜島・錦江湾ジオパーク」の日本ジオ認定の現地審査が２８日、姶良市で始まった。日本ジオパーク委員会の審査員ら３人は、なぎさミュージアムや龍門滝を訪れた。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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