拡大桜島ジオパーク 審査始まる
(2019/08/29 13:00)
鹿児島、姶良、垂水の３市に広げたエリアで申請した「桜島・錦江湾ジオパーク」の日本ジオ認定の現地審査が２８日、姶良市で始まった。日本ジオパーク委員会の審査員ら３人は、なぎさミュージアムや龍門滝を訪れた。
なぎさミュージアム周辺の海岸や松を視察する日本ジオパーク委員会のメンバーら＝姶良市平松
（記事全文は２９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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