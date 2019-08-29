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指宿産素材でジンを開発 ９月発売　大山甚七商店

(2019/08/29 20:00)
地元のハーブやユズで香り付けした大山甚七商店のクラフトジン「ＪＩＮ７」
　指宿市の焼酎メーカー大山甚七商店が、芋焼酎をベースに地元産のハーブやユズなどで香り付けしたジンを開発した。関係者は、新たな試みが地元産品の活用やＰＲにつながると期待している。
　度数は４７度。９月２日から指宿市内で先行発売、同１０日から全国発売する。箱付き７００ミリリットルボトルは税別４０００円。６０ミリリットルは同５００円。同社や地元酒店などで販売する。同社＝0993(25)2410
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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