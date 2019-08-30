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緻密な木彫 仏像８０点　鹿児島市で個展

(2019/08/30 13:00)
緻密な彫りが来場者を驚かせる向吉悠睦さんの作品展＝鹿児島市の山形屋文化ホール
　南九州市川辺出身の木彫家で大仏師、向吉悠睦（本名・浩太朗）さん（５８）＝大阪市＝の作品展が鹿児島市の山形屋文化ホールで開かれている。緻密な彫りの美しい仏像など約８０点が並ぶ。９月２日まで。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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