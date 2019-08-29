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インスタ映えスポット募る　鹿児島県

(2019/08/29 23:00)
インスタ映えスポットを紹介するチラシ
　鹿児島県は、いわゆる「インスタ映え」する県内４６カ所の写真を集め、一覧にしたポスターとチラシを作製した。引き続き新たな写真を募集している。
　写真の情報を掲載する特設ウェブサイトで、２期間に分けて新たな写真を募集中。１回目は９月末、２回目は１２月末が締め切り。応募者のうち各期間１０人に抽選で特産品が当たる。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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