インスタ映えスポット募る　鹿児島県

(2019/08/29 23:00)

インスタ映えスポットを紹介するチラシ

鹿児島県は、いわゆる「インスタ映え」する県内４６カ所の写真を集め、一覧にしたポスターとチラシを作製した。引き続き新たな写真を募集している。写真の情報を掲載する特設ウェブサイトで、２期間に分けて新たな写真を募集中。１回目は９月末、２回目は１２月末が締め切り。応募者のうち各期間１０人に抽選で特産品が当たる。