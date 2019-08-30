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災害時の正しい避難行動 動画で周知　鹿児島市

(2019/08/30 06:30)
ＭＢＣが制作した動画の一場面（鹿児島市提供）
　鹿児島市は２６日から、防災情報を５段階で示す「大雨・洪水警戒レベル」の仕組みや、市民の取るべき避難行動を解説する動画を、鹿児島県内の民放４局で放映している。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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