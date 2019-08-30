子ども食堂 活動充実へネットワーク 南薩で４団体連携
(2019/08/30 22:00)
指宿、南さつま、南九州、枕崎４市で子ども食堂を運営する４団体が、「南薩子ども・地域食堂ネットワーク」を立ち上げた。横のつながりを深めて活動を充実させ、子ども食堂の役割や意義を広めるのが目的。
「南薩子ども・地域食堂ネットワーク」が発足し喜ぶメンバー＝南さつま市の県南薩地域振興局
４団体が現在開設している子ども食堂は、いぶすきそらまめ食堂（指宿市）、萬世てしおて食堂・子ども料理くらぶみらい（南さつま市）、そよ風ランチ（南九州市）、スマイルキッチン「にんぎまんま」（枕崎市）。
ネットワークは、提供食材の相互利用など会員間の連携や情報交換を計画。ボランティア希望者への情報提供のほか、地域や民間からの支援受け入れ態勢の充実も図る。
（記事全文は３１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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