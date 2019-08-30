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子ども食堂　活動充実へネットワーク　南薩で４団体連携

(2019/08/30 22:00)
「南薩子ども・地域食堂ネットワーク」が発足し喜ぶメンバー＝南さつま市の県南薩地域振興局
　指宿、南さつま、南九州、枕崎４市で子ども食堂を運営する４団体が、「南薩子ども・地域食堂ネットワーク」を立ち上げた。横のつながりを深めて活動を充実させ、子ども食堂の役割や意義を広めるのが目的。
　４団体が現在開設している子ども食堂は、いぶすきそらまめ食堂（指宿市）、萬世てしおて食堂・子ども料理くらぶみらい（南さつま市）、そよ風ランチ（南九州市）、スマイルキッチン「にんぎまんま」（枕崎市）。
　ネットワークは、提供食材の相互利用など会員間の連携や情報交換を計画。ボランティア希望者への情報提供のほか、地域や民間からの支援受け入れ態勢の充実も図る。
（記事全文は３１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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