武術太極拳 全国３位　知覧で練習の鹿児島県代表６人

(2019/08/31 23:00)

全日本武術太極拳選手権大会で３位になった県代表チーム（前列左から個人３位の大山このみさん、菊永有紗さん、年永結誓君、後列左から菊永真子さん、小浜萌花さん、年永結愛さん）＝南九州市の知覧武道館

南九州市で練習を重ねる武術太極拳のチームが、鹿児島県代表として７月に出場した第３６回全日本武術太極拳選手権大会団体競技部門の「集団」種目で３位になった。県武術太極拳連盟によると、同種目では県勢で初の表彰台という。県代表は知覧中１年の年永結誓君（１２）、同２年の年永結愛さん（１４）、川辺高校３年の菊永真子さん（１７）、社会人の菊永有紗さん（２４）、小浜萌花さん（２３）、大山このみさん（３４）の６人。