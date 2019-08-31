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武術太極拳 全国３位　知覧で練習の鹿児島県代表６人

(2019/08/31 23:00)
全日本武術太極拳選手権大会で３位になった県代表チーム（前列左から個人３位の大山このみさん、菊永有紗さん、年永結誓君、後列左から菊永真子さん、小浜萌花さん、年永結愛さん）＝南九州市の知覧武道館
　南九州市で練習を重ねる武術太極拳のチームが、鹿児島県代表として７月に出場した第３６回全日本武術太極拳選手権大会団体競技部門の「集団」種目で３位になった。県武術太極拳連盟によると、同種目では県勢で初の表彰台という。
　県代表は知覧中１年の年永結誓君（１２）、同２年の年永結愛さん（１４）、川辺高校３年の菊永真子さん（１７）、社会人の菊永有紗さん（２４）、小浜萌花さん（２３）、大山このみさん（３４）の６人。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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