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スポーツで３世代交流２５年　にぎやかな歓声響く　人口減の錫山校区

(2019/09/01 06:30)
ニュースポーツを楽しむ錫山校区「三世代ふれあいスポーツ大会」＝鹿児島市下福元町の錫山小中学校体育館
　人口減少が進む鹿児島市の錫山小中学校区で、地域の老若男女が集う「３世代ふれあいスポーツ大会」が２５年以上続いている。ニュースポーツやレクリエーションを楽しむスポーツ交流会で、今年は２５日に同校であった。いつもは児童生徒１４人の学校に約７０人が集まり、にぎやかな歓声が響いた。
　スズ鉱山で栄えた同校区には１９６３（昭和３８）年に１０４４人がいたが、８８年に閉山。現在は１３３世帯２９８人と３割以下になり、高齢化率は４５％に上る。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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