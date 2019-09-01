スポーツで３世代交流２５年　にぎやかな歓声響く　人口減の錫山校区

(2019/09/01 06:30)

ニュースポーツを楽しむ錫山校区「三世代ふれあいスポーツ大会」＝鹿児島市下福元町の錫山小中学校体育館

人口減少が進む鹿児島市の錫山小中学校区で、地域の老若男女が集う「３世代ふれあいスポーツ大会」が２５年以上続いている。ニュースポーツやレクリエーションを楽しむスポーツ交流会で、今年は２５日に同校であった。いつもは児童生徒１４人の学校に約７０人が集まり、にぎやかな歓声が響いた。スズ鉱山で栄えた同校区には１９６３（昭和３８）年に１０４４人がいたが、８８年に閉山。現在は１３３世帯２９８人と３割以下になり、高齢化率は４５％に上る。