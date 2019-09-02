ユウユウ、元気でね かごしま水族館でお別れ式
(2019/09/02 06:30)
鹿児島市のかごしま水族館で１日、ジンベエザメの９代目ユウユウのお別れセレモニーがあり、大勢の親子連れらが黒潮大水槽前で別れを惜しんだ。後任の雄のジンベエザメは薩摩川内市下甑で８月に捕獲され、南さつま市笠沙沖で待機。６日に新旧交代する。
９代目ユウユウとの別れを惜しむ来館者ら＝鹿児島市本港新町のかごしま水族館
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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