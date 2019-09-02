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ユウユウ、元気でね　かごしま水族館でお別れ式　

(2019/09/02 06:30)
９代目ユウユウとの別れを惜しむ来館者ら＝鹿児島市本港新町のかごしま水族館
　鹿児島市のかごしま水族館で１日、ジンベエザメの９代目ユウユウのお別れセレモニーがあり、大勢の親子連れらが黒潮大水槽前で別れを惜しんだ。後任の雄のジンベエザメは薩摩川内市下甑で８月に捕獲され、南さつま市笠沙沖で待機。６日に新旧交代する。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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