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ポルトガルから１６年ぶり訪問団　姉妹盟約の西之表市民と交流

(2019/09/02 20:00)
武家屋敷跡の月窓亭で茶の湯を体験するソアレス市長（左）らヴィラ・ド・ビスポ市関係者＝西之表市西之表
　西之表市と姉妹都市盟約を結ぶポルトガルのヴィラ・ド・ビスポ市関係者が１６年ぶりに西之表市を訪れた。８月２７日までの６日間、種子島鉄砲まつりや、まつりの前夜祭である「ポルトガルの夕べ」などへの参加を通し、市民と交流を深めた。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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