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学生デザインの市電「さつマグ電」発車　鹿児島市交通局で出発式

(2019/09/03 13:00)
制作した学生が見守る中、出発する「さつマグ電」＝鹿児島市上荒田町の市交通局
　鹿児島市のブランドメッセージ「あなたとわくわくマグマシティ」を表現したラッピング市電「さつマグ電」の出発式が２日、上荒田町の市交通局であった。制作した市内の大学、短大、専門学校生１８人がテープカットで運行開始を祝った。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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