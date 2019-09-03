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与論町長に山氏再選

(2019/09/03 17:03)
南日本新聞ニュース
　３日告示の任期満了に伴う与論町長選は、無所属現職の山元宗氏（７５）以外に立候補がなく、無投票で２期目の当選が決まった。
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