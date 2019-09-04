点訳ボランティア４０年 曽於市末吉の教室
(2019/09/04 20:00)
曽於市で活動する点訳ボランティア団体「末吉点字教室」が今年、活動開始から４０周年を迎えた。メンバー７人が南日本新聞の１面コラム「南風録」と名物コーナー「黒ヂョカ」を点訳して視覚障害者に毎月届けており、利用者からは「一日千秋の思いで楽しみにしている」と好評だ。
出前講座で点字器の使い方を教える末吉点字教室の蔵田房子代表（右端）＝曽於市の岩南小学校
点字教室の点訳本は市社協末吉支所＝0986(76)2224＝に申し込めば郵送してもらえる。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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