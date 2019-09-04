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点訳ボランティア４０年　曽於市末吉の教室

(2019/09/04 20:00)
出前講座で点字器の使い方を教える末吉点字教室の蔵田房子代表（右端）＝曽於市の岩南小学校
　曽於市で活動する点訳ボランティア団体「末吉点字教室」が今年、活動開始から４０周年を迎えた。メンバー７人が南日本新聞の１面コラム「南風録」と名物コーナー「黒ヂョカ」を点訳して視覚障害者に毎月届けており、利用者からは「一日千秋の思いで楽しみにしている」と好評だ。
　点字教室の点訳本は市社協末吉支所＝0986(76)2224＝に申し込めば郵送してもらえる。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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