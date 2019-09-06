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赤潮被害、新たにブリ３万５６２０匹　長島町

(2019/09/06 11:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は５日、八代海で発生している赤潮により、新たに東町漁協（長島町）の養殖ブリ３万５６２０匹が死んでいるのが確認されたと発表した。これまでの被害は計８万６８６０匹、１億２０６０万円となった。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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