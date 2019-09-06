商議所女性連全国大会におごじょ社長２７００人　鹿児島市

(2019/09/06 06:30)

全国大会参加者らでにぎわう鹿児島の物産展会場＝鹿児島市のリバティークラブ

全国商工会議所女性会連合会の第５１回全国大会は５日、鹿児島市で開幕した。全国３３０女性会の経営者ら約２７００人が参加。初日は物産展や懇親会でにぎわった。県内初開催で、６日は鹿児島アリーナで式典がある。主催団体の一つである県商工会議所女性会連合会（宮之原清子会長）が４年前に誘致し準備してきた。