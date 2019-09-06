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商議所女性連全国大会におごじょ社長２７００人　鹿児島市

(2019/09/06 06:30)
全国大会参加者らでにぎわう鹿児島の物産展会場＝鹿児島市のリバティークラブ
　全国商工会議所女性会連合会の第５１回全国大会は５日、鹿児島市で開幕した。全国３３０女性会の経営者ら約２７００人が参加。初日は物産展や懇親会でにぎわった。県内初開催で、６日は鹿児島アリーナで式典がある。
　主催団体の一つである県商工会議所女性会連合会（宮之原清子会長）が４年前に誘致し準備してきた。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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