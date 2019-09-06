ようこそ１０代目ユウユウ かごしま水族館
(2019/09/06 23:00)
鹿児島市のかごしま水族館は６日、ジンベエザメの１０代目ユウユウを南さつま市笠沙の片浦港沖のいけすから黒潮大水槽に搬入、歓迎セレモニーを開き一般公開を始めた。
黒潮大水槽に搬入され、泳ぎ出す１０代目ユウユウ＝６日午後３時半、鹿児島市のかごしま水族館
薩摩川内市下甑沖の定置網に８月初旬に掛かり、いけすで飼育されていた全長３．６メートルの若いオス。同館によると、約５メートルに成長するまで展示する。１０代目は先代の搬入時より小さく、２年ほどになりそうだという。
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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