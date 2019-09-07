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鹿児島県内旅客船、来月から各社値上げ

(2019/09/07 11:00)
　鹿児島県内で旅客船を運航する各社は消費増税に伴い、１０月１日から運賃値上げの方針を示している。燃料高騰や利用者減少など厳しい環境を理由に、増税率を上回って引き上げるケースもある。
　鴨池・垂水フェリーは大人片道運賃を２０円上げて５００円にする。車両（４メートル以上５メートル未満）は１００円上げて２２５０円。種子屋久高速船（鹿児島市）のトッピー・ロケットは、鹿児島－種子島が１００円増の７８００円（うち燃料油価格変動調整金５００円）、鹿児島－屋久島は２００円増の９２００円（同６００円）。いずれも増税に加え、燃料費をはじめ運航コスト上昇を理由に挙げる。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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