鹿児島県内旅客船、来月から各社値上げ

(2019/09/07 11:00)

鹿児島県内で旅客船を運航する各社は消費増税に伴い、１０月１日から運賃値上げの方針を示している。燃料高騰や利用者減少など厳しい環境を理由に、増税率を上回って引き上げるケースもある。鴨池・垂水フェリーは大人片道運賃を２０円上げて５００円にする。車両（４メートル以上５メートル未満）は１００円上げて２２５０円。種子屋久高速船（鹿児島市）のトッピー・ロケットは、鹿児島－種子島が１００円増の７８００円（うち燃料油価格変動調整金５００円）、鹿児島－屋久島は２００円増の９２００円（同６００円）。いずれも増税に加え、燃料費をはじめ運航コスト上昇を理由に挙げる。