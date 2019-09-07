鹿児島市でジャズフェス開幕
(2019/09/07 06:30)
鹿児島ジャズフェスティバルが６日夕、開幕した。アーティスト３１人が鹿児島市天文館の四つの通りに分かれ約３時間、熱のこもったセッションを披露した。８日まで。無料。
開幕した鹿児島ジャズフェスティバル
３回目の今回は金曜日を加えた３日間に拡大した。
７、８の両日は午前１１時半からアミュ広場、午後２時半から天文館公園で。
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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