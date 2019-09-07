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鹿児島市でジャズフェス開幕

(2019/09/07 06:30)
開幕した鹿児島ジャズフェスティバル
　鹿児島ジャズフェスティバルが６日夕、開幕した。アーティスト３１人が鹿児島市天文館の四つの通りに分かれ約３時間、熱のこもったセッションを披露した。８日まで。無料。
　３回目の今回は金曜日を加えた３日間に拡大した。
　７、８の両日は午前１１時半からアミュ広場、午後２時半から天文館公園で。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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