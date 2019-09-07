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ヒップホップ全国Ｖ　鹿児島市の小中高生チーム、初出場で栄冠

(2019/09/07 22:00)
ポーズを決めるＥＴＥＲＮＡＬのメンバー＝鹿児島市のセイカスポーツクラブ宇宿店
　鹿児島市の小中高校生ダンスチーム「ＥＴＥＲＮＡＬ」が、全国こどもチャレンジカップ第１２回全国大会のヒップホップ部門に初出場し優勝した。メンバーは「最高の演技ができた」と喜んでいる。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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