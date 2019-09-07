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ススキ「えび色」に穂染め　えびの高原

(2019/09/07 20:00)
えび色に色づき始めたススキの穂＝えびの市のえびの高原
　８日は二十四節気の「白露」。暦の上では野山に秋の気配を感じ始める頃とされる。えびの市のえびの高原では７日、道路脇のススキが穂を「えび色」に染め、しっとりと雨にぬれていた。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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