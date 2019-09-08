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技能別消防団が発足　１１９人が訓練　鹿児島市

(2019/09/08 13:00)
倒れた電柱の除去訓練をする重機隊＝鹿児島市新栄町の消防総合訓練研修センター
　鹿児島市消防局は１日、技能別消防団の発足式を新栄町の消防総合訓練研修センターで開いた。六つの専門集団に登録した延べ１８９人中１１９人が参加。土砂災害を想定した救助訓練も行った。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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