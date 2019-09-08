技能別消防団が発足 １１９人が訓練 鹿児島市
(2019/09/08 13:00)
鹿児島市消防局は１日、技能別消防団の発足式を新栄町の消防総合訓練研修センターで開いた。六つの専門集団に登録した延べ１８９人中１１９人が参加。土砂災害を想定した救助訓練も行った。
倒れた電柱の除去訓練をする重機隊＝鹿児島市新栄町の消防総合訓練研修センター
（記事全文は８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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