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鹿児島Ｕ　琉球に１－２

(2019/09/07 21:05)
前半攻め込む鹿児島Ｕの選手ら＝タピック県総ひやごんスタジアム　
　サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は７日、沖縄県のタピック県総ひやごんスタジアムで琉球と対戦し、１－２で敗れた。
　前半１４分に失点。一進一退の攻防が続いたロスタイムにＤＦ砂森のクロスが相手のオウンゴールを誘い、同点に追いついた。しかし後半、ロングボールに抜け出した相手にシュートを決められた。
　鹿児島Ｕの次戦は１５日、鹿児島市の白波スタジアムで、山形と戦う。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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