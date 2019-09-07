ラグビーＷ杯・南ア代表が鹿児島入り
(2019/09/07 23:00)
２０日開幕のラグビーワールドカップ（Ｗ杯）日本大会に出場する南アフリカ代表が７日、事前キャンプ地の鹿児島市に到着した。歓迎セレモニーがあった天文館公園は、優勝候補に挙げられる強豪を一目見ようとする大勢のファンで埋め尽くされ、熱気に包まれた。
詰めかけた市民らの歓迎を受け入場するラグビーＷ杯南アフリカ代表＝鹿児島市の天文館公園
事前キャンプは１２日まで。９、１２日は白波スタジアムで練習を一般公開する。
（記事全文は８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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