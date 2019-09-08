難関の無線資格に合格　鹿児島水産高２年生１２人

(2019/09/08 20:00)

陸上無線技術士の資格試験で、第１級（前列）と第２級（後ろ２列）に合格して喜ぶ生徒＝枕崎市の鹿児島水産高校

枕崎市の鹿児島水産高校情報通信科の２年生４人が、無線通信の技術操作に関する最高峰の国家資格で、大学卒業レベルの学力が必要とされる「第１級陸上無線技術士」に合格した。短大卒業レベルとされる第２級も８人が合格。生徒同士で協力して学んだ成果が出たと喜んでいる。