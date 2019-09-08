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難関の無線資格に合格　鹿児島水産高２年生１２人

(2019/09/08 20:00)
陸上無線技術士の資格試験で、第１級（前列）と第２級（後ろ２列）に合格して喜ぶ生徒＝枕崎市の鹿児島水産高校
　枕崎市の鹿児島水産高校情報通信科の２年生４人が、無線通信の技術操作に関する最高峰の国家資格で、大学卒業レベルの学力が必要とされる「第１級陸上無線技術士」に合格した。短大卒業レベルとされる第２級も８人が合格。生徒同士で協力して学んだ成果が出たと喜んでいる。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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