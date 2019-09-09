TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 地域

伝統の棒踊り３０年指導　南九州市青戸小で保存会

(2019/09/09 20:00)
保存会メンバーの指導を受け棒踊りの練習に励む４年生＝南九州市頴娃の青戸小学校
　南九州市頴娃の青戸小学校で、地元の伝統芸能「青戸棒踊り」を保存会メンバーが指導している。メンバーの中には自身が小学生のときに指導を受けた人もおり、３０年以上前から続く取り組みが伝承につながっている。
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ